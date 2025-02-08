КотировкиРазделы
ATHM: Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four

29.73 USD 0.33 (1.12%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATHM за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.32, а максимальная — 29.91.

Следите за динамикой Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
29.32 29.91
Годовой диапазон
23.39 34.70
Предыдущее закрытие
29.40
Open
29.35
Bid
29.73
Ask
30.03
Low
29.32
High
29.91
Объем
329
Дневное изменение
1.12%
Месячное изменение
3.95%
6-месячное изменение
6.41%
Годовое изменение
-9.17%
