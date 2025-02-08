Валюты / ATHM
ATHM: Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four
29.73 USD 0.33 (1.12%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATHM за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.32, а максимальная — 29.91.
Следите за динамикой Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
29.32 29.91
Годовой диапазон
23.39 34.70
- Предыдущее закрытие
- 29.40
- Open
- 29.35
- Bid
- 29.73
- Ask
- 30.03
- Low
- 29.32
- High
- 29.91
- Объем
- 329
- Дневное изменение
- 1.12%
- Месячное изменение
- 3.95%
- 6-месячное изменение
- 6.41%
- Годовое изменение
- -9.17%
