Dövizler / ASGN
ASGN: ASGN Incorporated
49.20 USD 2.05 (4.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ASGN fiyatı bugün -4.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 48.77 ve Yüksek fiyatı olarak 51.48 aralığında işlem gördü.
ASGN Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ASGN haberleri
- ASGN Incorporated: Downgrading To 'Sell' On Negative Growth And Bearish Technicals
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- RPM International Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins ICON, MaxLinear, Nasdaq And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Arrive AI (NASDAQ:ARAI), ASGN (NYSE:ASGN)
- ASGN Incorporated (ASGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ASGN Q2 2025 beats forecasts, stock edges up
- ASGN (ASGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ASGN Inc (ASGN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- ASGN shares rise 2% as second quarter revenues top estimates
- ASGN earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Truist Securities reiterates Buy rating on ASGN stock amid business shift
- Analysts Estimate ASGN Inc (ASGN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- ASGN stock hits 52-week low at $47.62 amid market challenges
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- This ASGN Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Monday - ASGN (NYSE:ASGN), Chubb (NYSE:CB)
- U.S. Bancorp To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - ASGN (NYSE:ASGN), Chubb (NYSE:CB)
- ASGN stock downgraded by Jefferies on IT staffing demand concerns
- ASGN: A Shrinking Core Wrapped In Consulting Optimism (NYSE:ASGN)
- ECS Named a 2025 Top Washington-Area Workplace
- Apex Systems Mexico Recognized as a Best Place to Work 2025
- SmartBug Media ® Promotes Adam Bleibtreu to CEO
- This Salesforce Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - ASGN (NYSE:ASGN), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
Günlük aralık
48.77 51.48
Yıllık aralık
46.63 101.67
- Önceki kapanış
- 51.25
- Açılış
- 51.28
- Satış
- 49.20
- Alış
- 49.50
- Düşük
- 48.77
- Yüksek
- 51.48
- Hacim
- 1.216 K
- Günlük değişim
- -4.00%
- Aylık değişim
- -8.16%
- 6 aylık değişim
- -21.43%
- Yıllık değişim
- -46.97%
21 Eylül, Pazar