통화 / ASGN
ASGN: ASGN Incorporated
49.20 USD 2.05 (4.00%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ASGN 환율이 오늘 -4.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 48.77이고 고가는 51.48이었습니다.
ASGN Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ASGN News
- ASGN Incorporated: Downgrading To 'Sell' On Negative Growth And Bearish Technicals
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- RPM International Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins ICON, MaxLinear, Nasdaq And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Arrive AI (NASDAQ:ARAI), ASGN (NYSE:ASGN)
- ASGN Incorporated (ASGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ASGN Q2 2025 beats forecasts, stock edges up
- ASGN (ASGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ASGN Inc (ASGN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- ASGN shares rise 2% as second quarter revenues top estimates
- ASGN earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Truist Securities reiterates Buy rating on ASGN stock amid business shift
- Analysts Estimate ASGN Inc (ASGN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- ASGN stock hits 52-week low at $47.62 amid market challenges
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- This ASGN Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Monday - ASGN (NYSE:ASGN), Chubb (NYSE:CB)
- U.S. Bancorp To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - ASGN (NYSE:ASGN), Chubb (NYSE:CB)
- ASGN stock downgraded by Jefferies on IT staffing demand concerns
- ASGN: A Shrinking Core Wrapped In Consulting Optimism (NYSE:ASGN)
- ECS Named a 2025 Top Washington-Area Workplace
- Apex Systems Mexico Recognized as a Best Place to Work 2025
- SmartBug Media ® Promotes Adam Bleibtreu to CEO
- This Salesforce Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - ASGN (NYSE:ASGN), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
일일 변동 비율
48.77 51.48
년간 변동
46.63 101.67
- 이전 종가
- 51.25
- 시가
- 51.28
- Bid
- 49.20
- Ask
- 49.50
- 저가
- 48.77
- 고가
- 51.48
- 볼륨
- 1.216 K
- 일일 변동
- -4.00%
- 월 변동
- -8.16%
- 6개월 변동
- -21.43%
- 년간 변동율
- -46.97%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K