ASGN: ASGN Incorporated
50.80 USD 0.44 (0.86%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASGN за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.77, а максимальная — 51.59.
Следите за динамикой ASGN Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ASGN
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- RPM International Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins ICON, MaxLinear, Nasdaq And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Arrive AI (NASDAQ:ARAI), ASGN (NYSE:ASGN)
- ASGN Incorporated (ASGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ASGN Q2 2025 beats forecasts, stock edges up
- ASGN (ASGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ASGN Inc (ASGN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- ASGN shares rise 2% as second quarter revenues top estimates
- ASGN earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Truist Securities reiterates Buy rating on ASGN stock amid business shift
- Analysts Estimate ASGN Inc (ASGN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- ASGN stock hits 52-week low at $47.62 amid market challenges
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- This ASGN Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Monday - ASGN (NYSE:ASGN), Chubb (NYSE:CB)
- U.S. Bancorp To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - ASGN (NYSE:ASGN), Chubb (NYSE:CB)
- ASGN stock downgraded by Jefferies on IT staffing demand concerns
- ASGN: A Shrinking Core Wrapped In Consulting Optimism (NYSE:ASGN)
- ECS Named a 2025 Top Washington-Area Workplace
- Apex Systems Mexico Recognized as a Best Place to Work 2025
- SmartBug Media ® Promotes Adam Bleibtreu to CEO
- This Salesforce Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - ASGN (NYSE:ASGN), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- ASGN Incorporated Announces Participation in June Conferences
Дневной диапазон
50.77 51.59
Годовой диапазон
46.63 101.67
- Предыдущее закрытие
- 51.24
- Open
- 51.31
- Bid
- 50.80
- Ask
- 51.10
- Low
- 50.77
- High
- 51.59
- Объем
- 386
- Дневное изменение
- -0.86%
- Месячное изменение
- -5.17%
- 6-месячное изменение
- -18.88%
- Годовое изменение
- -45.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.