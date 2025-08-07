FiyatlarBölümler
ARKF
ARKF: ARK Fintech Innovation ETF

57.72 USD 0.83 (1.46%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARKF fiyatı bugün 1.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 57.44 ve Yüksek fiyatı olarak 58.35 aralığında işlem gördü.

ARK Fintech Innovation ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
57.44 58.35
Yıllık aralık
27.70 58.35
Önceki kapanış
56.89
Açılış
57.68
Satış
57.72
Alış
58.02
Düşük
57.44
Yüksek
58.35
Hacim
2.464 K
Günlük değişim
1.46%
Aylık değişim
10.51%
6 aylık değişim
72.30%
Yıllık değişim
93.04%
21 Eylül, Pazar