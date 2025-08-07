Dövizler / ARKF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ARKF: ARK Fintech Innovation ETF
57.72 USD 0.83 (1.46%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ARKF fiyatı bugün 1.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 57.44 ve Yüksek fiyatı olarak 58.35 aralığında işlem gördü.
ARK Fintech Innovation ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARKF haberleri
- Cathie Wood, UAE Crypto-Soccer Play Scores 225% Gain, Then Dives
- Cathie Wood’un ARK ETF’si Brera Holdings’e odaklanıyor ve Roku hisselerini satıyor
- Cathie Wood’un ARK ETF’leri AMD alıyor ve Tempus hisselerini satıyor
- Cathie Wood’un ARK’ı piyasa değişimleri arasında Klarna hissesi alıp Tempus AI satıyor
- Looking for Exposure to Robinhood Stock (HOOD)? Here’s How to Buy Without the Risk - TipRanks.com
- ETFs to Buy as Robinhood Surges on S&P 500 Inclusion
- BMNR, BLSH: Cathie Wood Bets $23M on Crypto Stocks, Trims Stakes in Roku, DraftKings, and Teradyne - TipRanks.com
- Cathie Wood Unloads DraftKings. NFL Season Prompts This Target Raise.
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- NTLA, DKNG: Cathie Wood Bets Millions on Biotech, Continues Dumping DraftKings Stock - TipRanks.com
- Cathie Wood Invests $4M in This Biotech Stock, Trims Stakes in Roku and DraftKings - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters Bitmine and CRISPR stock holdings
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Cathie Wood Trims Stakes in Robinhood, Roku, and Shopify, Adds PagerDuty and Intellia - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio with PagerDuty and Robinhood stock trades
- CRWV and RBLX: Cathie Wood Invests Over $27 Million in Tech Stocks - TipRanks.com
- Cathie Wood Just Bought 2.5 Million Shares of This IPO Company
- Bitcoin Hits New High; Cathie Wood's Bullish IPO Purchase
- Cathie Wood ‘Buys the Dip’ in Block Stock; Sells Shopify Shares - TipRanks.com
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Inflection Points: Tales Of The Automation Age
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
- Cathie Wood ‘Buys the Dip’ in AMD Stock after Q2 Results, Cuts Roblox and Palantir (PLTR) Stakes - TipRanks.com
Günlük aralık
57.44 58.35
Yıllık aralık
27.70 58.35
- Önceki kapanış
- 56.89
- Açılış
- 57.68
- Satış
- 57.72
- Alış
- 58.02
- Düşük
- 57.44
- Yüksek
- 58.35
- Hacim
- 2.464 K
- Günlük değişim
- 1.46%
- Aylık değişim
- 10.51%
- 6 aylık değişim
- 72.30%
- Yıllık değişim
- 93.04%
21 Eylül, Pazar