ARKF: ARK Fintech Innovation ETF

56.89 USD 1.51 (2.73%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ARKFの今日の為替レートは、2.73%変化しました。日中、通貨は1あたり55.98の安値と57.14の高値で取引されました。

ARK Fintech Innovation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
55.98 57.14
1年のレンジ
27.70 57.14
以前の終値
55.38
始値
55.98
買値
56.89
買値
57.19
安値
55.98
高値
57.14
出来高
1.803 K
1日の変化
2.73%
1ヶ月の変化
8.92%
6ヶ月の変化
69.82%
1年の変化
90.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K