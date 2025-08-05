通貨 / ARKF
ARKF: ARK Fintech Innovation ETF
56.89 USD 1.51 (2.73%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARKFの今日の為替レートは、2.73%変化しました。日中、通貨は1あたり55.98の安値と57.14の高値で取引されました。
ARK Fintech Innovation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
55.98 57.14
1年のレンジ
27.70 57.14
- 以前の終値
- 55.38
- 始値
- 55.98
- 買値
- 56.89
- 買値
- 57.19
- 安値
- 55.98
- 高値
- 57.14
- 出来高
- 1.803 K
- 1日の変化
- 2.73%
- 1ヶ月の変化
- 8.92%
- 6ヶ月の変化
- 69.82%
- 1年の変化
- 90.27%
