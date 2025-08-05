CotationsSections
Devises / ARKF
ARKF: ARK Fintech Innovation ETF

57.72 USD 0.83 (1.46%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ARKF a changé de 1.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.44 et à un maximum de 58.35.

Suivez la dynamique ARK Fintech Innovation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
57.44 58.35
Range Annuel
27.70 58.35
Clôture Précédente
56.89
Ouverture
57.68
Bid
57.72
Ask
58.02
Plus Bas
57.44
Plus Haut
58.35
Volume
2.464 K
Changement quotidien
1.46%
Changement Mensuel
10.51%
Changement à 6 Mois
72.30%
Changement Annuel
93.04%
20 septembre, samedi