Валюты / ARKF
ARKF: ARK Fintech Innovation ETF
55.29 USD 0.19 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARKF за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.70, а максимальная — 55.39.
Следите за динамикой ARK Fintech Innovation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ARKF
Дневной диапазон
54.70 55.39
Годовой диапазон
27.70 56.04
- Предыдущее закрытие
- 55.10
- Open
- 55.39
- Bid
- 55.29
- Ask
- 55.59
- Low
- 54.70
- High
- 55.39
- Объем
- 725
- Дневное изменение
- 0.34%
- Месячное изменение
- 5.86%
- 6-месячное изменение
- 65.04%
- Годовое изменение
- 84.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.