Währungen / ARKF
ARKF: ARK Fintech Innovation ETF
57.85 USD 0.96 (1.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARKF hat sich für heute um 1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.44 bis zu einem Hoch von 58.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die ARK Fintech Innovation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARKF News
Tagesspanne
57.44 58.35
Jahresspanne
27.70 58.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.89
- Eröffnung
- 57.68
- Bid
- 57.85
- Ask
- 58.15
- Tief
- 57.44
- Hoch
- 58.35
- Volumen
- 2.200 K
- Tagesänderung
- 1.69%
- Monatsänderung
- 10.76%
- 6-Monatsänderung
- 72.69%
- Jahresänderung
- 93.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K