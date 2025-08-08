KurseKategorien
Währungen / ARKF
Zurück zum Aktien

ARKF: ARK Fintech Innovation ETF

57.85 USD 0.96 (1.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARKF hat sich für heute um 1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.44 bis zu einem Hoch von 58.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die ARK Fintech Innovation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARKF News

Tagesspanne
57.44 58.35
Jahresspanne
27.70 58.35
Vorheriger Schlusskurs
56.89
Eröffnung
57.68
Bid
57.85
Ask
58.15
Tief
57.44
Hoch
58.35
Volumen
2.200 K
Tagesänderung
1.69%
Monatsänderung
10.76%
6-Monatsänderung
72.69%
Jahresänderung
93.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K