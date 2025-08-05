货币 / ARKF
ARKF: ARK Fintech Innovation ETF
55.38 USD 0.09 (0.16%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ARKF汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点54.41和高点55.72进行交易。
关注ARK Fintech Innovation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
54.41 55.72
年范围
27.70 56.04
- 前一天收盘价
- 55.29
- 开盘价
- 55.50
- 卖价
- 55.38
- 买价
- 55.68
- 最低价
- 54.41
- 最高价
- 55.72
- 交易量
- 587
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 6.03%
- 6个月变化
- 65.31%
- 年变化
- 85.22%
