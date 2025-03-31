FiyatlarBölümler
Dövizler / AQMS
Geri dön - Hisse senetleri

AQMS: Aqua Metals Inc

4.12 USD 0.02 (0.48%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AQMS fiyatı bugün -0.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.08 ve Yüksek fiyatı olarak 4.80 aralığında işlem gördü.

Aqua Metals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AQMS haberleri

Günlük aralık
4.08 4.80
Yıllık aralık
0.34 5.00
Önceki kapanış
4.14
Açılış
4.20
Satış
4.12
Alış
4.42
Düşük
4.08
Yüksek
4.80
Hacim
403
Günlük değişim
-0.48%
Aylık değişim
7.01%
6 aylık değişim
126.37%
Yıllık değişim
8.42%
21 Eylül, Pazar