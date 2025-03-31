货币 / AQMS
AQMS: Aqua Metals Inc
3.99 USD 0.08 (1.97%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AQMS汇率已更改-1.97%。当日，交易品种以低点3.95和高点4.06进行交易。
关注Aqua Metals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AQMS新闻
日范围
3.95 4.06
年范围
0.34 5.00
- 前一天收盘价
- 4.07
- 开盘价
- 4.05
- 卖价
- 3.99
- 买价
- 4.29
- 最低价
- 3.95
- 最高价
- 4.06
- 交易量
- 41
- 日变化
- -1.97%
- 月变化
- 3.64%
- 6个月变化
- 119.23%
- 年变化
- 5.00%
