AQMS: Aqua Metals Inc
4.07 USD 0.48 (13.37%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AQMS за сегодня изменился на 13.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.70, а максимальная — 4.30.
Следите за динамикой Aqua Metals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AQMS
- Aqua Metals regains Nasdaq compliance after reverse stock split
- Aqua Metals stock price target raised to $7 from $3 at Benchmark
- Aqua Metals, Inc. (AQMS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aqua Metals Q2 2025 outlines strategic shifts
- Aqua Metals AQMS Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Aqua Metals produces industry-leading low-fluorine lithium carbonate
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Aqua Metals to implement 1:10 reverse stock split on August 4
- Aqua Metals Announces 2025 Annual Meeting of Stockholders
- Aqua Metals secures patent for battery recycling tech
- Aqua Metals stock plunges to 52-week low at $0.88 amid market challenges
- Comstock names Judd B. Merrill as CFO and mining subsidiary president
- Aqua Metals, Inc. (AQMS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
3.70 4.30
Годовой диапазон
0.34 5.00
- Предыдущее закрытие
- 3.59
- Open
- 3.70
- Bid
- 4.07
- Ask
- 4.37
- Low
- 3.70
- High
- 4.30
- Объем
- 380
- Дневное изменение
- 13.37%
- Месячное изменение
- 5.71%
- 6-месячное изменение
- 123.63%
- Годовое изменение
- 7.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.