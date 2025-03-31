КотировкиРазделы
Валюты / AQMS
AQMS: Aqua Metals Inc

4.07 USD 0.48 (13.37%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AQMS за сегодня изменился на 13.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.70, а максимальная — 4.30.

Следите за динамикой Aqua Metals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
3.70 4.30
Годовой диапазон
0.34 5.00
Предыдущее закрытие
3.59
Open
3.70
Bid
4.07
Ask
4.37
Low
3.70
High
4.30
Объем
380
Дневное изменение
13.37%
Месячное изменение
5.71%
6-месячное изменение
123.63%
Годовое изменение
7.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.