AQMS: Aqua Metals Inc
4.14 USD 0.15 (3.76%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AQMS hat sich für heute um 3.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.92 bis zu einem Hoch von 4.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aqua Metals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.92 4.25
Jahresspanne
0.34 5.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.99
- Eröffnung
- 3.93
- Bid
- 4.14
- Ask
- 4.44
- Tief
- 3.92
- Hoch
- 4.25
- Volumen
- 139
- Tagesänderung
- 3.76%
- Monatsänderung
- 7.53%
- 6-Monatsänderung
- 127.47%
- Jahresänderung
- 8.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K