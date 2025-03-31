Moedas / AQMS
AQMS: Aqua Metals Inc
4.14 USD 0.15 (3.76%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AQMS para hoje mudou para 3.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.92 e o mais alto foi 4.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Aqua Metals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AQMS Notícias
- Aqua Metals regains Nasdaq compliance after reverse stock split
- Aqua Metals stock price target raised to $7 from $3 at Benchmark
- Aqua Metals, Inc. (AQMS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aqua Metals Q2 2025 outlines strategic shifts
- Aqua Metals AQMS Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Aqua Metals produces industry-leading low-fluorine lithium carbonate
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Aqua Metals to implement 1:10 reverse stock split on August 4
- Aqua Metals Announces 2025 Annual Meeting of Stockholders
- Aqua Metals secures patent for battery recycling tech
- Aqua Metals stock plunges to 52-week low at $0.88 amid market challenges
- Comstock names Judd B. Merrill as CFO and mining subsidiary president
- Aqua Metals, Inc. (AQMS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
3.92 4.25
Faixa anual
0.34 5.00
- Fechamento anterior
- 3.99
- Open
- 3.93
- Bid
- 4.14
- Ask
- 4.44
- Low
- 3.92
- High
- 4.25
- Volume
- 139
- Mudança diária
- 3.76%
- Mudança mensal
- 7.53%
- Mudança de 6 meses
- 127.47%
- Mudança anual
- 8.95%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh