Divisas / AQMS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AQMS: Aqua Metals Inc
3.99 USD 0.08 (1.97%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AQMS de hoy ha cambiado un -1.97%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.87, mientras que el máximo ha alcanzado 4.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Aqua Metals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AQMS News
- Aqua Metals regains Nasdaq compliance after reverse stock split
- Aqua Metals stock price target raised to $7 from $3 at Benchmark
- Aqua Metals, Inc. (AQMS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aqua Metals Q2 2025 outlines strategic shifts
- Aqua Metals AQMS Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Aqua Metals produces industry-leading low-fluorine lithium carbonate
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Aqua Metals to implement 1:10 reverse stock split on August 4
- Aqua Metals Announces 2025 Annual Meeting of Stockholders
- Aqua Metals secures patent for battery recycling tech
- Aqua Metals stock plunges to 52-week low at $0.88 amid market challenges
- Comstock names Judd B. Merrill as CFO and mining subsidiary president
- Aqua Metals, Inc. (AQMS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
3.87 4.18
Rango anual
0.34 5.00
- Cierres anteriores
- 4.07
- Open
- 4.16
- Bid
- 3.99
- Ask
- 4.29
- Low
- 3.87
- High
- 4.18
- Volumen
- 134
- Cambio diario
- -1.97%
- Cambio mensual
- 3.64%
- Cambio a 6 meses
- 119.23%
- Cambio anual
- 5.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B