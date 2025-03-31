通貨 / AQMS
AQMS: Aqua Metals Inc
4.14 USD 0.15 (3.76%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AQMSの今日の為替レートは、3.76%変化しました。日中、通貨は1あたり3.92の安値と4.25の高値で取引されました。
Aqua Metals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AQMS News
- Aqua Metals regains Nasdaq compliance after reverse stock split
- Aqua Metals stock price target raised to $7 from $3 at Benchmark
- Aqua Metals, Inc. (AQMS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aqua Metals Q2 2025 outlines strategic shifts
- Aqua Metals AQMS Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Aqua Metals produces industry-leading low-fluorine lithium carbonate
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Aqua Metals to implement 1:10 reverse stock split on August 4
- Aqua Metals Announces 2025 Annual Meeting of Stockholders
- Aqua Metals secures patent for battery recycling tech
- Aqua Metals stock plunges to 52-week low at $0.88 amid market challenges
- Comstock names Judd B. Merrill as CFO and mining subsidiary president
- Aqua Metals, Inc. (AQMS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
3.92 4.25
1年のレンジ
0.34 5.00
- 以前の終値
- 3.99
- 始値
- 3.93
- 買値
- 4.14
- 買値
- 4.44
- 安値
- 3.92
- 高値
- 4.25
- 出来高
- 139
- 1日の変化
- 3.76%
- 1ヶ月の変化
- 7.53%
- 6ヶ月の変化
- 127.47%
- 1年の変化
- 8.95%
