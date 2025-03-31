QuotazioniSezioni
AQMS: Aqua Metals Inc

4.12 USD 0.02 (0.48%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AQMS ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.08 e ad un massimo di 4.80.

Segui le dinamiche di Aqua Metals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.08 4.80
Intervallo Annuale
0.34 5.00
Chiusura Precedente
4.14
Apertura
4.20
Bid
4.12
Ask
4.42
Minimo
4.08
Massimo
4.80
Volume
403
Variazione giornaliera
-0.48%
Variazione Mensile
7.01%
Variazione Semestrale
126.37%
Variazione Annuale
8.42%
21 settembre, domenica