Valute / AQMS
AQMS: Aqua Metals Inc
4.12 USD 0.02 (0.48%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AQMS ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.08 e ad un massimo di 4.80.
Segui le dinamiche di Aqua Metals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AQMS News
Intervallo Giornaliero
4.08 4.80
Intervallo Annuale
0.34 5.00
- Chiusura Precedente
- 4.14
- Apertura
- 4.20
- Bid
- 4.12
- Ask
- 4.42
- Minimo
- 4.08
- Massimo
- 4.80
- Volume
- 403
- Variazione giornaliera
- -0.48%
- Variazione Mensile
- 7.01%
- Variazione Semestrale
- 126.37%
- Variazione Annuale
- 8.42%
21 settembre, domenica