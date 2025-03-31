Devises / AQMS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AQMS: Aqua Metals Inc
4.12 USD 0.02 (0.48%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AQMS a changé de -0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.08 et à un maximum de 4.80.
Suivez la dynamique Aqua Metals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AQMS Nouvelles
- Aqua Metals regains Nasdaq compliance after reverse stock split
- Aqua Metals stock price target raised to $7 from $3 at Benchmark
- Aqua Metals, Inc. (AQMS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Aqua Metals Q2 2025 outlines strategic shifts
- Aqua Metals AQMS Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Aqua Metals produces industry-leading low-fluorine lithium carbonate
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Aqua Metals to implement 1:10 reverse stock split on August 4
- Aqua Metals Announces 2025 Annual Meeting of Stockholders
- Aqua Metals secures patent for battery recycling tech
- Aqua Metals stock plunges to 52-week low at $0.88 amid market challenges
- Comstock names Judd B. Merrill as CFO and mining subsidiary president
- Aqua Metals, Inc. (AQMS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
4.08 4.80
Range Annuel
0.34 5.00
- Clôture Précédente
- 4.14
- Ouverture
- 4.20
- Bid
- 4.12
- Ask
- 4.42
- Plus Bas
- 4.08
- Plus Haut
- 4.80
- Volume
- 403
- Changement quotidien
- -0.48%
- Changement Mensuel
- 7.01%
- Changement à 6 Mois
- 126.37%
- Changement Annuel
- 8.42%
20 septembre, samedi