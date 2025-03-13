Dövizler / APYX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
APYX: Apyx Medical Corporation
2.29 USD 0.06 (2.69%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
APYX fiyatı bugün 2.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.18 ve Yüksek fiyatı olarak 2.30 aralığında işlem gördü.
Apyx Medical Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APYX haberleri
- Apyx Medical stock rating reiterated as Market Perform by Citizens JMP
- Apyx Medical appoints two sales executives to support global expansion
- Apyx Medical launches Renuvion in China through distribution deal
- Renuvion ® Brings Real Transformations to the Runway at Miami Swim Week
- Apyx Medical Corporation (APYX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
2.18 2.30
Yıllık aralık
0.76 2.73
- Önceki kapanış
- 2.23
- Açılış
- 2.25
- Satış
- 2.29
- Alış
- 2.59
- Düşük
- 2.18
- Yüksek
- 2.30
- Hacim
- 94
- Günlük değişim
- 2.69%
- Aylık değişim
- 18.04%
- 6 aylık değişim
- 67.15%
- Yıllık değişim
- 84.68%
21 Eylül, Pazar