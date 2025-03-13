Valute / APYX
APYX: Apyx Medical Corporation
2.29 USD 0.06 (2.69%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio APYX ha avuto una variazione del 2.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.18 e ad un massimo di 2.30.
Segui le dinamiche di Apyx Medical Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APYX News
- Apyx Medical stock rating reiterated as Market Perform by Citizens JMP
- Apyx Medical appoints two sales executives to support global expansion
- Apyx Medical launches Renuvion in China through distribution deal
- Renuvion ® Brings Real Transformations to the Runway at Miami Swim Week
- Apyx Medical Corporation (APYX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
2.18 2.30
Intervallo Annuale
0.76 2.73
- Chiusura Precedente
- 2.23
- Apertura
- 2.25
- Bid
- 2.29
- Ask
- 2.59
- Minimo
- 2.18
- Massimo
- 2.30
- Volume
- 94
- Variazione giornaliera
- 2.69%
- Variazione Mensile
- 18.04%
- Variazione Semestrale
- 67.15%
- Variazione Annuale
- 84.68%
21 settembre, domenica