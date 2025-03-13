Divisas / APYX
APYX: Apyx Medical Corporation
2.20 USD 0.07 (3.29%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de APYX de hoy ha cambiado un 3.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.15, mientras que el máximo ha alcanzado 2.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Apyx Medical Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
APYX News
- Apyx Medical stock rating reiterated as Market Perform by Citizens JMP
- Apyx Medical appoints two sales executives to support global expansion
- Apyx Medical launches Renuvion in China through distribution deal
- Renuvion ® Brings Real Transformations to the Runway at Miami Swim Week
- Apyx Medical Corporation (APYX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
2.15 2.25
Rango anual
0.76 2.73
- Cierres anteriores
- 2.13
- Open
- 2.15
- Bid
- 2.20
- Ask
- 2.50
- Low
- 2.15
- High
- 2.25
- Volumen
- 60
- Cambio diario
- 3.29%
- Cambio mensual
- 13.40%
- Cambio a 6 meses
- 60.58%
- Cambio anual
- 77.42%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B