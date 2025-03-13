KurseKategorien
Währungen / APYX
Zurück zum Aktien

APYX: Apyx Medical Corporation

2.23 USD 0.03 (1.36%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von APYX hat sich für heute um 1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.18 bis zu einem Hoch von 2.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die Apyx Medical Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

APYX News

Tagesspanne
2.18 2.35
Jahresspanne
0.76 2.73
Vorheriger Schlusskurs
2.20
Eröffnung
2.20
Bid
2.23
Ask
2.53
Tief
2.18
Hoch
2.35
Volumen
51
Tagesänderung
1.36%
Monatsänderung
14.95%
6-Monatsänderung
62.77%
Jahresänderung
79.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K