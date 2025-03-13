Währungen / APYX
APYX: Apyx Medical Corporation
2.23 USD 0.03 (1.36%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APYX hat sich für heute um 1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.18 bis zu einem Hoch von 2.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Apyx Medical Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.18 2.35
Jahresspanne
0.76 2.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.20
- Eröffnung
- 2.20
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- Tief
- 2.18
- Hoch
- 2.35
- Volumen
- 51
- Tagesänderung
- 1.36%
- Monatsänderung
- 14.95%
- 6-Monatsänderung
- 62.77%
- Jahresänderung
- 79.84%
