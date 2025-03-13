Moedas / APYX
APYX: Apyx Medical Corporation
2.22 USD 0.02 (0.91%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do APYX para hoje mudou para 0.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.20 e o mais alto foi 2.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Apyx Medical Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
APYX Notícias
- Apyx Medical stock rating reiterated as Market Perform by Citizens JMP
- Apyx Medical appoints two sales executives to support global expansion
- Apyx Medical launches Renuvion in China through distribution deal
- Renuvion ® Brings Real Transformations to the Runway at Miami Swim Week
- Apyx Medical Corporation (APYX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
2.20 2.35
Faixa anual
0.76 2.73
- Fechamento anterior
- 2.20
- Open
- 2.20
- Bid
- 2.22
- Ask
- 2.52
- Low
- 2.20
- High
- 2.35
- Volume
- 36
- Mudança diária
- 0.91%
- Mudança mensal
- 14.43%
- Mudança de 6 meses
- 62.04%
- Mudança anual
- 79.03%
