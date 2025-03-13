Devises / APYX
APYX: Apyx Medical Corporation
2.29 USD 0.06 (2.69%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de APYX a changé de 2.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.18 et à un maximum de 2.30.
Suivez la dynamique Apyx Medical Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
APYX Nouvelles
- Apyx Medical stock rating reiterated as Market Perform by Citizens JMP
- Apyx Medical appoints two sales executives to support global expansion
- Apyx Medical launches Renuvion in China through distribution deal
- Renuvion ® Brings Real Transformations to the Runway at Miami Swim Week
- Apyx Medical Corporation (APYX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
2.18 2.30
Range Annuel
0.76 2.73
- Clôture Précédente
- 2.23
- Ouverture
- 2.25
- Bid
- 2.29
- Ask
- 2.59
- Plus Bas
- 2.18
- Plus Haut
- 2.30
- Volume
- 94
- Changement quotidien
- 2.69%
- Changement Mensuel
- 18.04%
- Changement à 6 Mois
- 67.15%
- Changement Annuel
- 84.68%
20 septembre, samedi