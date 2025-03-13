通貨 / APYX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
APYX: Apyx Medical Corporation
2.23 USD 0.03 (1.36%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
APYXの今日の為替レートは、1.36%変化しました。日中、通貨は1あたり2.18の安値と2.35の高値で取引されました。
Apyx Medical Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APYX News
- Apyx Medical stock rating reiterated as Market Perform by Citizens JMP
- Apyx Medical appoints two sales executives to support global expansion
- Apyx Medical launches Renuvion in China through distribution deal
- Renuvion ® Brings Real Transformations to the Runway at Miami Swim Week
- Apyx Medical Corporation (APYX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.18 2.35
1年のレンジ
0.76 2.73
- 以前の終値
- 2.20
- 始値
- 2.20
- 買値
- 2.23
- 買値
- 2.53
- 安値
- 2.18
- 高値
- 2.35
- 出来高
- 51
- 1日の変化
- 1.36%
- 1ヶ月の変化
- 14.95%
- 6ヶ月の変化
- 62.77%
- 1年の変化
- 79.84%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K