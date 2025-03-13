통화 / APYX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
APYX: Apyx Medical Corporation
2.29 USD 0.06 (2.69%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
APYX 환율이 오늘 2.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.18이고 고가는 2.30이었습니다.
Apyx Medical Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APYX News
- Apyx Medical stock rating reiterated as Market Perform by Citizens JMP
- Apyx Medical appoints two sales executives to support global expansion
- Apyx Medical launches Renuvion in China through distribution deal
- Renuvion ® Brings Real Transformations to the Runway at Miami Swim Week
- Apyx Medical Corporation (APYX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
2.18 2.30
년간 변동
0.76 2.73
- 이전 종가
- 2.23
- 시가
- 2.25
- Bid
- 2.29
- Ask
- 2.59
- 저가
- 2.18
- 고가
- 2.30
- 볼륨
- 94
- 일일 변동
- 2.69%
- 월 변동
- 18.04%
- 6개월 변동
- 67.15%
- 년간 변동율
- 84.68%
20 9월, 토요일