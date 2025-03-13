Валюты / APYX
APYX: Apyx Medical Corporation
2.13 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APYX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.08, а максимальная — 2.14.
Следите за динамикой Apyx Medical Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости APYX
- Apyx Medical stock rating reiterated as Market Perform by Citizens JMP
- Apyx Medical appoints two sales executives to support global expansion
- Apyx Medical launches Renuvion in China through distribution deal
- Renuvion ® Brings Real Transformations to the Runway at Miami Swim Week
- Apyx Medical Corporation (APYX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.08 2.14
Годовой диапазон
0.76 2.73
- Предыдущее закрытие
- 2.13
- Open
- 2.14
- Bid
- 2.13
- Ask
- 2.43
- Low
- 2.08
- High
- 2.14
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 9.79%
- 6-месячное изменение
- 55.47%
- Годовое изменение
- 71.77%
