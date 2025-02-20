Dövizler / AP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AP: Ampco-Pittsburgh Corporation
2.44 USD 0.12 (4.69%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AP fiyatı bugün -4.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.43 ve Yüksek fiyatı olarak 2.62 aralığında işlem gördü.
Ampco-Pittsburgh Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AP haberleri
- The Zacks Analyst Blog Highlights AbbVie, ServiceNow, Boeing, Tucows and and Ampco-Pittsburgh
- Top Analyst Reports for AbbVie, ServiceNow & Boeing
- Ampco-Pittsburgh Stock Down Following Weak Q2 Earnings
- Ampco-Pittsburgh Reports Sales Gain
- David Mazzarella, Editor Who Helped Reshape USA Today, Dies at 87
- Appeals Court Upholds Ruling Restricting Associated Press Access to Trump
- Ampco-Pittsburgh warns Series A warrants to expire on August 1
- Ampco-Pittsburgh Corporation Announces Closing of Amended and Restated Credit Facility
- Voya Balanced Large Cap Core-Value SMA (Merrill Lynch) Q1 2025 Commentary
- Ampco-Pittsburgh stock soars to 52-week high of $3.13
- Who Took the ‘Napalm Girl’ Photo?
- White House Ends a Regular Reporting Slot for Independent Newswires
- Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- He’s the Face of a White House Press Corps Under Attack by Trump
- White House Moves to Pick the Pool Reporters Who Cover Trump
- A.P. Sues Trump Officials Over White House Ban
- Fox News, CNN and Other Outlets Urge White House to Drop AP Ban
Günlük aralık
2.43 2.62
Yıllık aralık
1.61 3.99
- Önceki kapanış
- 2.56
- Açılış
- 2.60
- Satış
- 2.44
- Alış
- 2.74
- Düşük
- 2.43
- Yüksek
- 2.62
- Hacim
- 79
- Günlük değişim
- -4.69%
- Aylık değişim
- -10.29%
- 6 aylık değişim
- 8.93%
- Yıllık değişim
- 22.00%
21 Eylül, Pazar