货币 / AP
AP: Ampco-Pittsburgh Corporation
2.52 USD 0.08 (3.08%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AP汇率已更改-3.08%。当日，交易品种以低点2.52和高点2.66进行交易。
关注Ampco-Pittsburgh Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AP新闻
- Ampco-Pittsburgh Stock Down Following Weak Q2 Earnings
- Ampco-Pittsburgh Reports Sales Gain
- Ampco-Pittsburgh warns Series A warrants to expire on August 1
- Ampco-Pittsburgh Corporation Announces Closing of Amended and Restated Credit Facility
- Voya Balanced Large Cap Core-Value SMA (Merrill Lynch) Q1 2025 Commentary
- Ampco-Pittsburgh stock soars to 52-week high of $3.13
- Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.52 2.66
年范围
1.61 3.99
- 前一天收盘价
- 2.60
- 开盘价
- 2.58
- 卖价
- 2.52
- 买价
- 2.82
- 最低价
- 2.52
- 最高价
- 2.66
- 交易量
- 42
- 日变化
- -3.08%
- 月变化
- -7.35%
- 6个月变化
- 12.50%
- 年变化
- 26.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值