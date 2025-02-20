Divisas / AP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AP: Ampco-Pittsburgh Corporation
2.53 USD 0.07 (2.69%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AP de hoy ha cambiado un -2.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.52, mientras que el máximo ha alcanzado 2.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ampco-Pittsburgh Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AP News
- Ampco-Pittsburgh Stock Down Following Weak Q2 Earnings
- Ampco-Pittsburgh Reports Sales Gain
- David Mazzarella, Editor Who Helped Reshape USA Today, Dies at 87
- Appeals Court Upholds Ruling Restricting Associated Press Access to Trump
- Ampco-Pittsburgh warns Series A warrants to expire on August 1
- Ampco-Pittsburgh Corporation Announces Closing of Amended and Restated Credit Facility
- Voya Balanced Large Cap Core-Value SMA (Merrill Lynch) Q1 2025 Commentary
- Ampco-Pittsburgh stock soars to 52-week high of $3.13
- Who Took the ‘Napalm Girl’ Photo?
- White House Ends a Regular Reporting Slot for Independent Newswires
- Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- He’s the Face of a White House Press Corps Under Attack by Trump
- White House Moves to Pick the Pool Reporters Who Cover Trump
- A.P. Sues Trump Officials Over White House Ban
- Fox News, CNN and Other Outlets Urge White House to Drop AP Ban
Rango diario
2.52 2.66
Rango anual
1.61 3.99
- Cierres anteriores
- 2.60
- Open
- 2.58
- Bid
- 2.53
- Ask
- 2.83
- Low
- 2.52
- High
- 2.66
- Volumen
- 51
- Cambio diario
- -2.69%
- Cambio mensual
- -6.99%
- Cambio a 6 meses
- 12.95%
- Cambio anual
- 26.50%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B