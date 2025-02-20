Devises / AP
AP: Ampco-Pittsburgh Corporation
2.44 USD 0.12 (4.69%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AP a changé de -4.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.43 et à un maximum de 2.62.
Suivez la dynamique Ampco-Pittsburgh Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AP Nouvelles
- The Zacks Analyst Blog Highlights AbbVie, ServiceNow, Boeing, Tucows and and Ampco-Pittsburgh
- Top Analyst Reports for AbbVie, ServiceNow & Boeing
- Ampco-Pittsburgh Stock Down Following Weak Q2 Earnings
- Ampco-Pittsburgh Reports Sales Gain
- Ampco-Pittsburgh warns Series A warrants to expire on August 1
- Ampco-Pittsburgh Corporation Announces Closing of Amended and Restated Credit Facility
- Voya Balanced Large Cap Core-Value SMA (Merrill Lynch) Q1 2025 Commentary
- Ampco-Pittsburgh stock soars to 52-week high of $3.13
- Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
2.43 2.62
Range Annuel
1.61 3.99
- Clôture Précédente
- 2.56
- Ouverture
- 2.60
- Bid
- 2.44
- Ask
- 2.74
- Plus Bas
- 2.43
- Plus Haut
- 2.62
- Volume
- 79
- Changement quotidien
- -4.69%
- Changement Mensuel
- -10.29%
- Changement à 6 Mois
- 8.93%
- Changement Annuel
- 22.00%
20 septembre, samedi