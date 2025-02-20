Валюты / AP
AP: Ampco-Pittsburgh Corporation
2.60 USD 0.06 (2.36%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AP за сегодня изменился на 2.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.55, а максимальная — 2.63.
Следите за динамикой Ampco-Pittsburgh Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AP
- Ampco-Pittsburgh Stock Down Following Weak Q2 Earnings
- Ampco-Pittsburgh Reports Sales Gain
- David Mazzarella, Editor Who Helped Reshape USA Today, Dies at 87
- Appeals Court Upholds Ruling Restricting Associated Press Access to Trump
- Ampco-Pittsburgh warns Series A warrants to expire on August 1
- Ampco-Pittsburgh Corporation Announces Closing of Amended and Restated Credit Facility
- Voya Balanced Large Cap Core-Value SMA (Merrill Lynch) Q1 2025 Commentary
- Ampco-Pittsburgh stock soars to 52-week high of $3.13
- Who Took the ‘Napalm Girl’ Photo?
- White House Ends a Regular Reporting Slot for Independent Newswires
- Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- He’s the Face of a White House Press Corps Under Attack by Trump
- White House Moves to Pick the Pool Reporters Who Cover Trump
- A.P. Sues Trump Officials Over White House Ban
- Fox News, CNN and Other Outlets Urge White House to Drop AP Ban
Дневной диапазон
2.55 2.63
Годовой диапазон
1.61 3.99
- Предыдущее закрытие
- 2.54
- Open
- 2.59
- Bid
- 2.60
- Ask
- 2.90
- Low
- 2.55
- High
- 2.63
- Объем
- 126
- Дневное изменение
- 2.36%
- Месячное изменение
- -4.41%
- 6-месячное изменение
- 16.07%
- Годовое изменение
- 30.00%
