KurseKategorien
Währungen / AP
Zurück zum Aktien

AP: Ampco-Pittsburgh Corporation

2.53 USD 0.03 (1.17%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AP hat sich für heute um -1.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.53 bis zu einem Hoch von 2.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ampco-Pittsburgh Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AP News

Tagesspanne
2.53 2.62
Jahresspanne
1.61 3.99
Vorheriger Schlusskurs
2.56
Eröffnung
2.60
Bid
2.53
Ask
2.83
Tief
2.53
Hoch
2.62
Volumen
29
Tagesänderung
-1.17%
Monatsänderung
-6.99%
6-Monatsänderung
12.95%
Jahresänderung
26.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K