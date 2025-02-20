Währungen / AP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AP: Ampco-Pittsburgh Corporation
2.53 USD 0.03 (1.17%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AP hat sich für heute um -1.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.53 bis zu einem Hoch von 2.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ampco-Pittsburgh Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AP News
- The Zacks Analyst Blog Highlights AbbVie, ServiceNow, Boeing, Tucows and and Ampco-Pittsburgh
- Top Analyst Reports for AbbVie, ServiceNow & Boeing
- Ampco-Pittsburgh Stock Down Following Weak Q2 Earnings
- Ampco-Pittsburgh Reports Sales Gain
- David Mazzarella, Editor Who Helped Reshape USA Today, Dies at 87
- Appeals Court Upholds Ruling Restricting Associated Press Access to Trump
- Ampco-Pittsburgh warns Series A warrants to expire on August 1
- Ampco-Pittsburgh Corporation Announces Closing of Amended and Restated Credit Facility
- Voya Balanced Large Cap Core-Value SMA (Merrill Lynch) Q1 2025 Commentary
- Ampco-Pittsburgh stock soars to 52-week high of $3.13
- Who Took the ‘Napalm Girl’ Photo?
- White House Ends a Regular Reporting Slot for Independent Newswires
- Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- He’s the Face of a White House Press Corps Under Attack by Trump
- White House Moves to Pick the Pool Reporters Who Cover Trump
- A.P. Sues Trump Officials Over White House Ban
- Fox News, CNN and Other Outlets Urge White House to Drop AP Ban
Tagesspanne
2.53 2.62
Jahresspanne
1.61 3.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.56
- Eröffnung
- 2.60
- Bid
- 2.53
- Ask
- 2.83
- Tief
- 2.53
- Hoch
- 2.62
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- -1.17%
- Monatsänderung
- -6.99%
- 6-Monatsänderung
- 12.95%
- Jahresänderung
- 26.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K