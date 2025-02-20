通貨 / AP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AP: Ampco-Pittsburgh Corporation
2.56 USD 0.03 (1.19%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
APの今日の為替レートは、1.19%変化しました。日中、通貨は1あたり2.50の安値と2.57の高値で取引されました。
Ampco-Pittsburgh Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AP News
- Top Analyst Reports for AbbVie, ServiceNow & Boeing
- Ampco-Pittsburgh Stock Down Following Weak Q2 Earnings
- Ampco-Pittsburgh Reports Sales Gain
- David Mazzarella, Editor Who Helped Reshape USA Today, Dies at 87
- Appeals Court Upholds Ruling Restricting Associated Press Access to Trump
- Ampco-Pittsburgh warns Series A warrants to expire on August 1
- Ampco-Pittsburgh Corporation Announces Closing of Amended and Restated Credit Facility
- Voya Balanced Large Cap Core-Value SMA (Merrill Lynch) Q1 2025 Commentary
- Ampco-Pittsburgh stock soars to 52-week high of $3.13
- Who Took the ‘Napalm Girl’ Photo?
- White House Ends a Regular Reporting Slot for Independent Newswires
- Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- He’s the Face of a White House Press Corps Under Attack by Trump
- White House Moves to Pick the Pool Reporters Who Cover Trump
- A.P. Sues Trump Officials Over White House Ban
- Fox News, CNN and Other Outlets Urge White House to Drop AP Ban
1日のレンジ
2.50 2.57
1年のレンジ
1.61 3.99
- 以前の終値
- 2.53
- 始値
- 2.51
- 買値
- 2.56
- 買値
- 2.86
- 安値
- 2.50
- 高値
- 2.57
- 出来高
- 57
- 1日の変化
- 1.19%
- 1ヶ月の変化
- -5.88%
- 6ヶ月の変化
- 14.29%
- 1年の変化
- 28.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K