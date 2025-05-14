FiyatlarBölümler
ANY: Sphere 3D Corp

0.68 USD 0.03 (4.62%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ANY fiyatı bugün 4.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.65 ve Yüksek fiyatı olarak 0.68 aralığında işlem gördü.

Sphere 3D Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.65 0.68
Yıllık aralık
0.36 1.90
Önceki kapanış
0.65
Açılış
0.65
Satış
0.68
Alış
0.98
Düşük
0.65
Yüksek
0.68
Hacim
315
Günlük değişim
4.62%
Aylık değişim
15.25%
6 aylık değişim
70.00%
Yıllık değişim
-26.88%
21 Eylül, Pazar