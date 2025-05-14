通貨 / ANY
ANY: Sphere 3D Corp
0.65 USD 0.05 (7.14%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ANYの今日の為替レートは、-7.14%変化しました。日中、通貨は1あたり0.65の安値と0.71の高値で取引されました。
Sphere 3D Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANY News
1日のレンジ
0.65 0.71
1年のレンジ
0.36 1.90
- 以前の終値
- 0.70
- 始値
- 0.69
- 買値
- 0.65
- 買値
- 0.95
- 安値
- 0.65
- 高値
- 0.71
- 出来高
- 563
- 1日の変化
- -7.14%
- 1ヶ月の変化
- 10.17%
- 6ヶ月の変化
- 62.50%
- 1年の変化
- -30.11%
