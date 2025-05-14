통화 / ANY
ANY: Sphere 3D Corp
0.68 USD 0.03 (4.62%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ANY 환율이 오늘 4.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.65이고 고가는 0.68이었습니다.
Sphere 3D Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ANY News
일일 변동 비율
0.65 0.68
년간 변동
0.36 1.90
- 이전 종가
- 0.65
- 시가
- 0.65
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- 저가
- 0.65
- 고가
- 0.68
- 볼륨
- 315
- 일일 변동
- 4.62%
- 월 변동
- 15.25%
- 6개월 변동
- 70.00%
- 년간 변동율
- -26.88%
20 9월, 토요일