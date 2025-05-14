Валюты / ANY
ANY: Sphere 3D Corp
0.71 USD 0.01 (1.43%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ANY за сегодня изменился на 1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.66, а максимальная — 0.71.
Следите за динамикой Sphere 3D Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ANY
- Sphere 3D (ANY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Sphere 3d (ANY) Q2 Revenue Falls 36%
- Sphere 3D Corp. (ANY) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Iran to hold nuclear talks with European powers on Friday
- sphere 3d corp. shareholders approve key proposals at annual meeting
- Sphere 3D Reports First Quarter 2025 Financial Results
Дневной диапазон
0.66 0.71
Годовой диапазон
0.36 1.90
- Предыдущее закрытие
- 0.70
- Open
- 0.68
- Bid
- 0.71
- Ask
- 1.01
- Low
- 0.66
- High
- 0.71
- Объем
- 324
- Дневное изменение
- 1.43%
- Месячное изменение
- 20.34%
- 6-месячное изменение
- 77.50%
- Годовое изменение
- -23.66%
