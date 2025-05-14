Devises / ANY
ANY: Sphere 3D Corp
0.68 USD 0.03 (4.62%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ANY a changé de 4.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.65 et à un maximum de 0.68.
Suivez la dynamique Sphere 3D Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ANY Nouvelles
- Sphere 3D (ANY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Sphere 3d (ANY) Q2 Revenue Falls 36%
- Sphere 3D Corp. (ANY) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Iran to hold nuclear talks with European powers on Friday
- sphere 3d corp. shareholders approve key proposals at annual meeting
- Sphere 3D Reports First Quarter 2025 Financial Results
Range quotidien
0.65 0.68
Range Annuel
0.36 1.90
- Clôture Précédente
- 0.65
- Ouverture
- 0.65
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- Plus Bas
- 0.65
- Plus Haut
- 0.68
- Volume
- 315
- Changement quotidien
- 4.62%
- Changement Mensuel
- 15.25%
- Changement à 6 Mois
- 70.00%
- Changement Annuel
- -26.88%
20 septembre, samedi