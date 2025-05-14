QuotazioniSezioni
ANY: Sphere 3D Corp

0.68 USD 0.03 (4.62%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ANY ha avuto una variazione del 4.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.65 e ad un massimo di 0.68.

Segui le dinamiche di Sphere 3D Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.65 0.68
Intervallo Annuale
0.36 1.90
Chiusura Precedente
0.65
Apertura
0.65
Bid
0.68
Ask
0.98
Minimo
0.65
Massimo
0.68
Volume
315
Variazione giornaliera
4.62%
Variazione Mensile
15.25%
Variazione Semestrale
70.00%
Variazione Annuale
-26.88%
21 settembre, domenica