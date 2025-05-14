Valute / ANY
ANY: Sphere 3D Corp
0.68 USD 0.03 (4.62%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ANY ha avuto una variazione del 4.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.65 e ad un massimo di 0.68.
Segui le dinamiche di Sphere 3D Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ANY News
- Sphere 3D (ANY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Sphere 3d (ANY) Q2 Revenue Falls 36%
- Sphere 3D Corp. (ANY) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Iran to hold nuclear talks with European powers on Friday
- sphere 3d corp. shareholders approve key proposals at annual meeting
- Sphere 3D Reports First Quarter 2025 Financial Results
Intervallo Giornaliero
0.65 0.68
Intervallo Annuale
0.36 1.90
- Chiusura Precedente
- 0.65
- Apertura
- 0.65
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- Minimo
- 0.65
- Massimo
- 0.68
- Volume
- 315
- Variazione giornaliera
- 4.62%
- Variazione Mensile
- 15.25%
- Variazione Semestrale
- 70.00%
- Variazione Annuale
- -26.88%
21 settembre, domenica