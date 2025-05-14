Divisas / ANY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ANY: Sphere 3D Corp
0.70 USD 0.01 (1.41%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ANY de hoy ha cambiado un -1.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.68, mientras que el máximo ha alcanzado 0.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sphere 3D Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANY News
- Sphere 3D (ANY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Sphere 3d (ANY) Q2 Revenue Falls 36%
- Sphere 3D Corp. (ANY) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Iran to hold nuclear talks with European powers on Friday
- sphere 3d corp. shareholders approve key proposals at annual meeting
- Sphere 3D Reports First Quarter 2025 Financial Results
Rango diario
0.68 0.73
Rango anual
0.36 1.90
- Cierres anteriores
- 0.71
- Open
- 0.70
- Bid
- 0.70
- Ask
- 1.00
- Low
- 0.68
- High
- 0.73
- Volumen
- 397
- Cambio diario
- -1.41%
- Cambio mensual
- 18.64%
- Cambio a 6 meses
- 75.00%
- Cambio anual
- -24.73%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B