ANY: Sphere 3D Corp
0.66 USD 0.01 (1.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ANY hat sich für heute um 1.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.65 bis zu einem Hoch von 0.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sphere 3D Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ANY News
- Sphere 3D (ANY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Sphere 3d (ANY) Q2 Revenue Falls 36%
- Sphere 3D Corp. (ANY) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Iran to hold nuclear talks with European powers on Friday
- sphere 3d corp. shareholders approve key proposals at annual meeting
- Sphere 3D Reports First Quarter 2025 Financial Results
Tagesspanne
0.65 0.67
Jahresspanne
0.36 1.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.65
- Eröffnung
- 0.65
- Bid
- 0.66
- Ask
- 0.96
- Tief
- 0.65
- Hoch
- 0.67
- Volumen
- 211
- Tagesänderung
- 1.54%
- Monatsänderung
- 11.86%
- 6-Monatsänderung
- 65.00%
- Jahresänderung
- -29.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K