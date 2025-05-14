Moedas / ANY
ANY: Sphere 3D Corp
0.65 USD 0.05 (7.14%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ANY para hoje mudou para -7.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.65 e o mais alto foi 0.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Sphere 3D Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ANY Notícias
Faixa diária
0.65 0.71
Faixa anual
0.36 1.90
- Fechamento anterior
- 0.70
- Open
- 0.69
- Bid
- 0.65
- Ask
- 0.95
- Low
- 0.65
- High
- 0.71
- Volume
- 563
- Mudança diária
- -7.14%
- Mudança mensal
- 10.17%
- Mudança de 6 meses
- 62.50%
- Mudança anual
- -30.11%
