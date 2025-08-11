FiyatlarBölümler
ANIP: ANI Pharmaceuticals Inc

96.79 USD 0.69 (0.71%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ANIP fiyatı bugün -0.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 96.09 ve Yüksek fiyatı olarak 98.04 aralığında işlem gördü.

ANI Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
96.09 98.04
Yıllık aralık
52.50 99.50
Önceki kapanış
97.48
Açılış
98.04
Satış
96.79
Alış
97.09
Düşük
96.09
Yüksek
98.04
Hacim
566
Günlük değişim
-0.71%
Aylık değişim
3.41%
6 aylık değişim
43.75%
Yıllık değişim
62.97%
21 Eylül, Pazar