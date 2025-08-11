КотировкиРазделы
ANIP
ANIP: ANI Pharmaceuticals Inc

97.55 USD 1.26 (1.28%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ANIP за сегодня изменился на -1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 96.91, а максимальная — 99.39.

Дневной диапазон
96.91 99.39
Годовой диапазон
52.50 99.50
Предыдущее закрытие
98.81
Open
98.88
Bid
97.55
Ask
97.85
Low
96.91
High
99.39
Объем
499
Дневное изменение
-1.28%
Месячное изменение
4.22%
6-месячное изменение
44.88%
Годовое изменение
64.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.