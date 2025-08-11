Валюты / ANIP
ANIP: ANI Pharmaceuticals Inc
97.55 USD 1.26 (1.28%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ANIP за сегодня изменился на -1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 96.91, а максимальная — 99.39.
Следите за динамикой ANI Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ANIP
Дневной диапазон
96.91 99.39
Годовой диапазон
52.50 99.50
- Предыдущее закрытие
- 98.81
- Open
- 98.88
- Bid
- 97.55
- Ask
- 97.85
- Low
- 96.91
- High
- 99.39
- Объем
- 499
- Дневное изменение
- -1.28%
- Месячное изменение
- 4.22%
- 6-месячное изменение
- 44.88%
- Годовое изменение
- 64.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.