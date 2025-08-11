Divisas / ANIP
ANIP: ANI Pharmaceuticals Inc
95.35 USD 2.20 (2.26%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ANIP de hoy ha cambiado un -2.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 95.10, mientras que el máximo ha alcanzado 98.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ANI Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ANIP News
Rango diario
95.10 98.45
Rango anual
52.50 99.50
- Cierres anteriores
- 97.55
- Open
- 98.18
- Bid
- 95.35
- Ask
- 95.65
- Low
- 95.10
- High
- 98.45
- Volumen
- 966
- Cambio diario
- -2.26%
- Cambio mensual
- 1.87%
- Cambio a 6 meses
- 41.62%
- Cambio anual
- 60.55%
