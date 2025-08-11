Währungen / ANIP
ANIP: ANI Pharmaceuticals Inc
97.48 USD 2.13 (2.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ANIP hat sich für heute um 2.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.56 bis zu einem Hoch von 98.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die ANI Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
94.56 98.55
Jahresspanne
52.50 99.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 95.35
- Eröffnung
- 95.74
- Bid
- 97.48
- Ask
- 97.78
- Tief
- 94.56
- Hoch
- 98.55
- Volumen
- 879
- Tagesänderung
- 2.23%
- Monatsänderung
- 4.15%
- 6-Monatsänderung
- 44.78%
- Jahresänderung
- 64.14%
