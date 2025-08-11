KurseKategorien
ANIP: ANI Pharmaceuticals Inc

97.48 USD 2.13 (2.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ANIP hat sich für heute um 2.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.56 bis zu einem Hoch von 98.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die ANI Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ANIP News

Tagesspanne
94.56 98.55
Jahresspanne
52.50 99.50
Vorheriger Schlusskurs
95.35
Eröffnung
95.74
Bid
97.48
Ask
97.78
Tief
94.56
Hoch
98.55
Volumen
879
Tagesänderung
2.23%
Monatsänderung
4.15%
6-Monatsänderung
44.78%
Jahresänderung
64.14%
