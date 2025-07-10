Dövizler / ANGH
ANGH: Anghami Inc
3.10 USD 0.04 (1.27%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ANGH fiyatı bugün -1.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.90 ve Yüksek fiyatı olarak 3.17 aralığında işlem gördü.
Anghami Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ANGH haberleri
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.34%
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Anghami to implement 1-for-10 reverse stock split to meet Nasdaq requirements
- Anghami stock falls after announcing 1-for-10 reverse split
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Anghami schedules extraordinary shareholder meeting for July 22
- Anghami schedules extraordinary shareholder meeting for July 16
Günlük aralık
2.90 3.17
Yıllık aralık
0.25 3.53
- Önceki kapanış
- 3.14
- Açılış
- 3.11
- Satış
- 3.10
- Alış
- 3.40
- Düşük
- 2.90
- Yüksek
- 3.17
- Hacim
- 41
- Günlük değişim
- -1.27%
- Aylık değişim
- -1.27%
- 6 aylık değişim
- 342.86%
- Yıllık değişim
- 264.71%
21 Eylül, Pazar