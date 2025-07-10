货币 / ANGH
ANGH: Anghami Inc
3.24 USD 0.03 (0.93%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ANGH汇率已更改0.93%。当日，交易品种以低点3.15和高点3.28进行交易。
关注Anghami Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ANGH新闻
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.34%
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Anghami to implement 1-for-10 reverse stock split to meet Nasdaq requirements
- Anghami stock falls after announcing 1-for-10 reverse split
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Anghami schedules extraordinary shareholder meeting for July 22
- Anghami schedules extraordinary shareholder meeting for July 16
日范围
3.15 3.28
年范围
0.25 3.53
- 前一天收盘价
- 3.21
- 开盘价
- 3.19
- 卖价
- 3.24
- 买价
- 3.54
- 最低价
- 3.15
- 最高价
- 3.28
- 交易量
- 42
- 日变化
- 0.93%
- 月变化
- 3.18%
- 6个月变化
- 362.86%
- 年变化
- 281.18%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值